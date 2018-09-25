Tümer Metin: Açıklıyorum, Soldado transfer oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Tümer Metin, derbi karşılaşması öncesinde canlı yayında Roberto Soldado'nun yeni adresini duyurdu.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İÇİ GİDİYOR
Tümer Metin, Soldado'nun gelecek hafta Fenerbahçe'den ayrılacağını iddia ederken şu ifadeleri kullandı:
'Söylemeyeyim dedim ama Soldado önümüzdeki hafta içi gidiyor. Ben söyleyeyim. Teklif masanı üstünde.'
Tümer Metin, İspanyol oyuncunun Arabistan yarımadasında bir kulübe transfer olmak üzere olduğunu kaydetti.
Bu sezon 5 maçta 134 dakika süre alan 33 yaşındaki oyuncu, henüz ağları sarsmayı başaramadı.