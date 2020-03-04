Tümer Metin: Bana bahis şikesi teklifi yaptılar

Spor yorumculuğu kariyerine TRT Spor’da devam eden eski futbolcu Tümer Metin, İngiltere Futbol Federasyonu tarafından transferine dair bahis oynayan kardeşine bilgi verdiği için 4 ay futboldan men edilen eski Trabzonsporlu Daniel Sturridge için yorumda bulundu.

Metin, "Yunanistan'a oynarken ülkemizden de yolu geçmiş, çok sıkça da ismi bahis işlerine karışan bir oyuncu, iki üç kelime Türkçeyle maçtan önce telefon açıp bahis yapacaklarını söyledi." dedi.

Eski futbolcu, "Ben o işlere girmem dedim. Hayatımda bulaşmam dedim. Ve bizim üzerimizden de yaparsanız bozarım dedim. Sahada gücüm yeter bozarım, gücüm yetmez dışarıda mikrofon uzatırlar bozarım. Sen beni aramadın konuşmadık böyle bir şey' dedim. Sonra yakalandılar hepsi. Hatta Yunanistan'da bir kulüp başkanı, ondan sebep hapis yattı. Tüm dünyanın titiz olduğu konulardan bir tanesi. Bahis yasal ama içeriden destekli yapılırsa tehlikeli." ifadelerini kullandı.