Tümer Metin: F.Bahçe'yi de Beşiktaş'ı da men edin

Türkiye Futbol Federasyonu’nun çarşamba günü açıklayacağı karar öncesi son sürat devam eden Fenerbahçe - Beşiktaş maçı tartışmalarına bir yenisi daha eklendi.

Daha önce iki camiada da futbol oynayan ünlü yorumcu Tümer Metin’den flaş bir çağrdı geldi.

KUPAYI AKHİSAR'A VERİN

İki takımın da kupadan men edilmesi gerektiğini ifade eden Metin, “Bu işin çözümü belli. Beşiktaş mağdurum diyor, Fenerbahçe mağdurum diyor. TFF’nin yapması gereken tek şey var; Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı da men edeceksin, kupayı da Akhisar’a vereceksin. Bu işin çözümü bu” dedi.