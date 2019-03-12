Tümer Metin: Okan Buruk, Beşiktaş'ın başına geçebilir

Akhisarspor'la Türkiye Kupası'nı kaldıran, Rizespor'un son dönemde yakaladığı çıkışta büyük payı olan Okan Buruk'un adı Beşiktaş'la anılıyor.

Okan Buruk'la yakın arkadaş olan Tümer Metin, beIN Sports'ta isim vermeden yaptığı açıklamada, Okan Buruk'un siyah-beyazlı takımın yeni hocası olabileceğini aktardı.

"OKAN BURUK SEZON SONU SÜRPRİZ YAPABİLİR"

Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Tümer Metin, "Okan Hoca'nın yolu çok uzun. Okan Hoca bir sürpriz transfer yapabilir. Sormayın bana ama söylerim. Yani önümüzdeki hafta falan söylerim. Çok istiyorum, inanılmaz istiyorum. Ben bir duyum aldım. Bu işlere hiç girmem ama Okan Hoca'nın başarılı olmasını istiyorum. Sezon sonu için böyle bir şey duydum. Teyite muhtaç bilgi." ifadelerini kullandı.

Mehmet Demirkol ise "Tümer Metin, sana ne sormuştum, Okan Buruk, Fenerbahçe'ye olmaz mı diye sormuştum. Geleceği çok parlak. Yanlış anlaşılmasın, Ersun Yanal'ın yerine sormadım bunu" şeklinde konuştu.

Öte yandan Şansal Büyüka da Tümer Metin'in Okan Buruk'la ilgili konuştuğu sırada 45 yaşındaki genç teknik adamın yeni takımıyla ilgili tahminini kağıda yazdı ve Mehmet Demirkol'a gösterdi.

Sosyal medyada Okan Buruk'un yeni takımının Beşiktaş olacağı yönünde yorumlar yapıldı.