Tuncay: F.Bahçeli futbolcu olsam maçı bırakırdım

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçın ardından Tuncay Şanlı, beIN Sports'ta değerlendirmelerde bulundu.

BİZ DE OYNADIK ANCAK DAYANAMAZDIK

Kendisinin de bazı derbilerde zorlandığını ancak Beşiktaş'ın dünkü maçta çok daha baskılı bir futbol oynadığını söyleyen Tuncay, "Biz de oynadık, dönem dönem bu baskıları hissettiğimiz maçlar oldu. Beşiktaş öyle etkili, sağlı sollu geldi ki sahada olsam 'Artık dayanamayacağım, golü yiyip maçı bırakıyım' derdim. Bu kadar hırpalandılar." değerlendirmesini yaptı.