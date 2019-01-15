Tuncay Şanlı: Ersun Yanal heyecan getirdi

Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu Tuncay Şanlı, Sporlig Dergisi'ne konuştu.

2. YARI F.BAHÇE DAHA İYİ OLUR

Ersun Yanal'ın camiaya heyecan getirdiğini söyleyen Şanlı, "Ersun hoca ayrı bir heyecan getirdi tabi. Onun coşkusu, enerjisi ilk maçta da sahaya yansıdı. Özellikle ilk maçındaki 35'inci dakikada oyuncuların istediği sadece futbol kalitesi anlamında değil, o coşku, heyecan taraftarın beklediği bir olaydı. Olayın pozitif yönü şöyle; gol sorunu çeken Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesiyle birlikte hem pozisyona giriyor hem de gol atıyor. Şu andaki eksikliklerle çok basit gol yemeleri ve fizik kalitesini artıramamaları. İkinci yarı Ersun hoca hem takviye anlamında hem fizik kalitesi anlamında takımı farklı bir yere getirecek diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.