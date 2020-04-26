Tuncay Şanlı: Maçlara Mehter Marşı ile çıkardık

Bir dönem Fenerbahçe ve milli takımın önemli futbolcuları arasında yer alan Tuncay Şanlı, geçtiğimiz gün sosyal medyada yayın yapan spor yorumcusu Haldun Domaç'ın konuğu oldu.

Futbol hayatıyla ilgili açıklamalar yapan Tuncay Şanlı, milli takım dönemini de anlattı.

''FATİH HOCA'DAN RİCA EDERDİK''

2008 Avrupa Şampiyonası'nda maçlara giderken farklı hazırlıklar yaptıklarını dile getiren Tuncay Şanlı, maçlara Mehter Marşı ile gittiklerini söyledi.

Şanlı, "Biz duygumuzu farklı yaşarız. Bazı maçlar var ki, o duyguyla mücadele ettiğimizde kazanırız biz. Ben belirli görüntüler hazırlardım, Çek veya Hırvatistan maçıydı. Fatih hocaya rica ederdik, 'Siz önden soyunma odasına gidin, biz grup olarak hep birlikte gelelim' diye. Mehter Marşı ile soyunma odasına girerdik biz. Bazen teknik adamın bir şey söylemesine gerek kalmaz. Fatih Hoca'nın motivasyon anlamında bize kattığı çok şey vardır. Biz de ondan tecrübeler edindik. Ben en önde olurdum, Mehter Marşı ile maça giderdik." şeklinde konuştu.