Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs salgını, ülkemizdeki etkisini de gün geçtikçe artırmayı sürdürürken, sağlık çalışanları ise salgına yakalananlar için ellerinden geleni yapmaya devam ediyor.

Sakaryaspor altyapısından yetişen ve 5 yıl boyunca Fenerbahçe forması giyen eski futbolcu Tuncay Şanlı, Serdivan ilçesinde bulunan otelini sağlık çalışanları için tahsis ettiğini açıkladı.

Tuncay Şanlı'dan sağlık çalışanlarına jest VİDEO

''SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZ''

Koronavirüs salgını başladığında Serdivan ilçesindeki otelini kapatan Tuncay Şanlı, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili paylaşımda bulunarak, “Koronavirüs ile mücadelede sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Sağlık çalışanlarımıza mesaileri dışında dinlenebilmeleri için otelimizi tahsis ettik. Lütfen evde kalmaya devam edelim." ifadelerini kullandı.