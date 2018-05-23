Tunus-Türkiye maçının biletleri satışta

A Milli Futbol Takımı ile 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Tunus'un 1 Haziran Cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde yapacağı özel maçın biletleri satışa çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cenevre Stadı'nda TSİ 21.15'te başlayacak özel müsabakanın biletleri satışa sunuldu. Karşılaşmanın bilet satışı, internetten, İsviçre, Fransa ve Belçika'daki FNAC bayileri ile Fransa'da Carrefour mağazalarında gerçekleştirilecek.

Tunus-Türkiye maçının bilet fiyatları, 1. kategori 60, 2. kategori 50, 4. kategori 30, Türkiye tribünü 35 ve VIP kategori 250 İsviçre frangı olarak belirlendi.