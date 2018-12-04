Tur Trabzon'a kaldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur mücadelesinde 2.Lig Kırmızı Grup'ta 15 maç sonunda 9. sırada bulunan Sivas Belediyespor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

RÖVANŞ TRABZON'DA OYNANACAK

Ev sahibi Sivas Belediyespor 9. dakikada Alpay Koçaklı'nın golüyle öne geçerken, ilk devrenin uzatma dakikalarında Majid Hosseini skoru dengeledi. İlk yarı biterken eşitliği bulan Trabzonspor, bu kez de ikinci devrenin ilk dakikasında Abdülkadir Parmak'ın golüyle öne geçti. Trabzonspor farkı açmak isterken, konuk takım 67. dakikada Aykut Emre Yakut'un şık golüyle dengeyi buldu. Son bölümde karşılıklı ataklarla net pozisyonlar yaşanırken gol sesi ise çıkmadı.

Karşılaşmanın rövanşı 18 Aralık'ta Trabzon'da oynanacak. Galibiyetler, 0-0 ve 1-1'lik beraberlikte Trabzonspor tur atlayacak. 2-2'de maç uzayacak. Diğer durumlarda son 16'ya Sivas Belediyespor kalacak