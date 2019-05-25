Turgay Demirel ikinci kez başkan seçildi

Ali Koç: Kurgulanmış bir düzen var

Ümit Özat: Orucun telafisi var ama maçın yok

1 Onyekuru: Tanrının beni kutsadığını düşünüyorum Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Onyekuru, ülkesi basınına yaptığı açıklamada "Başarımın arkasında bir sır yok. Tanrıya çok inanıyorum ve beni kutsadığını düşünüyorum." dedi.

2 Chelsea Eden Hazard için 112 milyon euro istiyor İngiliz basını, Premier Lig ekibi Chelsea'nin Eden Hazard için Real Madrid'den 112 milyon euro istediğini ve transferin UEFA Avrupa Ligi finalinden sonra belli olacağını yazdı.

3 Arda Turan Galatasaray'ın gündeminde yok Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Arda Turan'ın tekrar sarı-kırmızılı formayı giyip giymeyeceğini yorumladı. Albayrak "Gündemimizde yok. Bizim genç futbolculara ihtiyacımız var" dedi.

4 Hasan Şaş'ı ağır cezalar bekliyor Tribünde olduğu halde gol sevinci sırasında sahaya giren Hasan Şaş, kendisini engelleyen özel güvenliği tartaklamıştı. Şaş'ın 3 ila 8 maç arası ceza alacağı öğrenildi.

5 Fenerbahçe: Men cezası yok UEFA, anlaşma şartlarına uymadığı için F.Bahçe'nin bir üst kurula sevk edildiğini açıklamıştı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan sarı-lacivertli yönetim, kulübün Avrupa'dan men edilmediğini duyurdu.

6 Emre ve Mert Fenerbahçe'ye dönüyor Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun ardından Mert Günok'la da anlaşmaya vardı. Aziz Yıldırım döneminde gönderilen iki futbolcu, böylece yıllar sonra sarı-lacivertli kulübe geri dönmüş olacak.

7 Beşiktaş'ta 5 futbolcuyla yollar ayrıldı Beşiktaş'ta dünkü maçın ardından adeta 'veda gecesi' yaşandı. Şenol Güneş dışında 5 futbolcu daha siyah-beyazlı takımla yollarını ayırdı.

8 Allahyar güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor Fenerbahçe'nin yeni transferi Allahyar Seyyadmeneş güçlü fiziğiyle taraftarın takdirini topladı. Genç futbolcunun meşhur fotoğrafı sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

9 Trabzonspor taraftarına Rize'de taşlı saldırı Süper Lig'in 34. haftasında Ç.Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililerin 3-2'lik üstünlüğüyle sona eren karşılaşma sonrası tatsız olaylar yaşandı.