Türk anonsör, FIBA Dünya Kupası'nda görev alacak

Yapılan açıklamaya göre, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları, FIBA Dünya Kupası ve Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın yanı sıra Türkiye Basketbol Federasyonunun organizasyonlarında da görev yapan Özben, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'nda anons yapacak.

"EN GÜZEL ANONSLARIMLA TURNUVAYA RENK KATACAĞIM"

Organizasyonda 9 Eylül'den itibaren Dongguan kentindeki maçlarda görev yapmaya başlayacak Mustafa Özben, yaptığı açıklamada, çok mutlu ve gururlu olduğunu belirtti.

Özben, şunları söyledi:

"2019 FIBA Dünya Kupası, 18 yıllık basketbol anonsörlüğü kariyerimdeki üçüncü Dünya Kupası organizasyonu olacak. Bu başarımda büyük rol oynayan eşim Özlem Özben'e ve aileme çok teşekkür ederim. Ayrıca beni her zaman destekleyen kulübüm Anadolu Efes'e ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na şükranlarımı sunarım. Dünyanın dört bir yanından Çin'e gelecek basketbolseverlerin daha keyifli bir maç deneyimi yaşaması için en güzel anonslarımla organizasyona renk katmaya çalışacağım. Umarım milli takımımız da son derece başarılı bir turnuva geçirir."



