Almanya'nın Ludwigshafen kentinde düzenlenen maçta, profesyonel kariyerinde yenilgisi bulunmayan 34 yaşındaki Altay ile profesyonel kariyerindeki 8 maçın altısını nakavtla kazanan 20 yaşındaki Gürcü Geriso Aduashvili karşı karşıya geldi.

Türk boksör Şükrü Altay kıtalararası altın kemeri kazandı

3. RAUNTTA TEKNİK NAKAVTLA KAZANDI

Aduashvili karşısında mücadeleye iyi başlayan Şükrü Altay büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın üçüncü raundunda rakibini teknik nakavtla yenerek kıtalararası altın kemerinin sahibi oldu. 2017 yılından bu yana katıldığı 6 müsabakada rakiplerini nakavtla mağlup eden Altay, böylece nakavtla kazandığı maç sayısını 7’ye çıkardı.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE SELAM

Müsabaka sonrası konuşan Altay, çok mutlu olduğunu belirterek, “Çok mutluyum, kemerimi Türk halkına hediye ediyorum. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Devlet Bahçeli'ye çok selamlarımı gönderiyorum.” diye konuştu.

"YİNE BİR OYUN ÇEVİRDİLER"

Maça zor şartlarda hazırlandığını vurgulayan Altay, “Rakiplerimi maça az zaman kala yine değiştirdiler. Maçımı öne çektiler, yine bir oyun çevirdiler. Zorluklara rağmen konsantrasyonumu bozmadım, maçı kazanacağıma inancım tamdı. Türk toplumun desteğiyle maçı kazandım.” ifadelerini kullandı.

YENİ HEDEFİ DÜNYA KEMERİ

Almanya ve kıtalararası şampiyonluğunun ardından hedef büyüttüğünü anlatan Altay, “Yeni hedefim dünya kemerini kazanmak.” dedi.

Şükrü Altay, mayıs ayında kazandığı Almanya altın kemerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bosna-Hekrsek ziyareti sırasında hediye etmişti.