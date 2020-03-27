Futbolcular yardım için harekete geçti

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını, ülkemizdeki etkisini de günden güne artırıyor.

Salgının yayılma hızını düşürmek için vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yapılmaya devam edilirken, Türk futbolculardan ise alkışlanacak hareket geldi.

ERZAK YARDIMI YAPACAKLAR

Fenerbahçe'de forma giyen Altay Bayındır, kişisel Twitter hesabından ihtiyacı olan bin aileye erzak yardımı yapacağını açıklarken, Beşiktaşlı Umut Nayır ve Ankaragücü'nde forma giyen İlhan Parlak'a ise, ''Siz de var mısınız?'' sorusunu yöneltti.

UMUT'TAN BEKLENEN CEVAP GELDİ

Beşiktaşlı oyuncu Umut Nayır ise Bayındır'dan gelen bu çağrı üzerine, ''Bu hassas düşüncen ve nazik davetin için teşekkürler kardeşim. Davetini kabul ediyorum ve ben de bu zorlu süreçte ihtiyaç sahibi 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum'' yanıtını verdi.

Nayır ise ''Siz de var mısınız?'' sorusunu, Mert Çetin ve Furkan Soyalp'e yöneltti.