Türk futboluna yeni hakemler geliyor

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği ile Merkez Hakem Kurulu'nun işbirliğiyle gerçekleşen, futbolcuların kariyerlerine hakem olarak devam etmesine yönelik ilk çalışma start aldı.

21 Aralık 2019 tarihi itibariyle, 25 kişilik en az 2 yıl profesyonel veya en az 10 yıl amatör liglerde futbol oynamış, oynamaya devam eden futbolcular "Aday Hakemlik" kursuna katıldı.

TFF Riva Tesisleri'nde gerçekleşen "Aday Hakemlik" kursunda katılımcılar, 18 saatlik teori derslerinin ardından yazılı sınav ve arkasından saha çalışmaları ile aday hakem olmak için tüm güçleriyle çalışmalara başladı.