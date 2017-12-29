Türk futbolunun yeni sorunu; kupa fikstürü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz'un ardından Şenol Güneş'de maç planlamasının yanlış olduğunu söyledi.





"BİR HAFTA ÖNCE BOŞLUK VARDI"

Şenol Güneş, "Bu konularla ilgili antrenörler ve oyuncular görüşlerini bildirmeli. Bir hafta önce de boşluk vardı, o hafta oynanabilirdi. Ayrıca, daha önce pazar günü lig maçı oynayıp salı günü kupa maçı oynadık. Ancak bu kez biz perşembe günü kupa maçı oynadık, Galatasaray salı günü oynadı ve 2 gün izin yaptı. Burada kulüp isimleri önemli değil. Doğrusu şu, futbolun güzel oynanması için zeminin de güzel olması lazım. Bizim Ankara’daki maçımızın buz üzerinde oynanması çok yanlış. Tatil nedeniyle boşluğa girmeye de gerek yok. Ben inatla çıkarabildiğim en iyi kadroyu çıkardım bugün. Buraya gelen taraftarı da düşünmek lazım. Bütün hocalar söylüyorsa ben de söylüyorum, planlamaya daha dikkat etmek gerekir" ifadelerini kullandı.

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İRFAN BUZ: "PLANLAMA YANLIŞ YAPILIYOR"

Kupa maçları tarihinin yanlış olduğunu düşündüğünü söyleyen İrfan Buz, "Futbolcuları burada tutuyorsunuz ilk yarıyı bitiriyorsunuz. Noel tatilleri var. 'İngilterede maçlar devam ediyor' diyorlar ama her yerde aynı değil. Ben Almanya’da da yaşadım. Kupa statüsünü doğru buluyorum, hatta tek maça da indirilebilir. Ama zaman olarak kötü. Afrika’ya gidenler var, Avrupa’ya gidenler var. Ayın 3’ünde Antalya’da toplanacağız. Mental olarak futbolcuları belirli seviyede tutmak kolay değil." diyerek sözlerini noktaladı.





"OYUNCULARLA ANTRENÖR ARASINDA SORUN OLUYOR"

Kupa maçlarının ligin bitmesinin ardından yapılmasını doğru bulmadığını dile getiren Aykut Kocaman, "2 kupayı da birbirinden ayırmıyorum. Ancak ne olursa olsun lig bittiği andan itibaren konsantrasyonla ilgili sorun olabiliyor. TFF’nin ilgili kurumlarından neler olduğunun bilgisini alarak bir düzeltmede bulunmalarında fayda var diye düşünüyorum. Bu maç geçen hafta oynanabilirdi. Ya da ikinci yarıya başlarken arka arkaya 4 gün rakipler birbirleriyle 2 maçı oynayabilirdi. Ancak dönemin kendine ait şartlarından dolayı oyuncularla kulüp ve antrenör arasında gereksiz bir durum ortaya çıkıyor. Uzun mesafe gitmek için izin isteyenler oluyor. Bunun düzeltilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

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