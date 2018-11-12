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Türk hacker Max Kruse'nin hesabını ele geçirdi

Bundesliga'da Werder Bremen forması giyen Max Kruse'nin Instagram hesabı, bir Türk tarafından hacklendi.

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Türk hacker Max Kruse'nin hesabını ele geçirdi

Türk bir hacker, Bundesliga ekibi Werder Bremen'de forma giyen Max Kruse'nin Instagram hesabını ele geçirdi.

Kruse'nin hesabını alan hacker, hesaba Türk bayrağı koyarken yapmış olduğu hikayede ''Türkler burada'' notunu düştü.

SADECE MESUT'U TAKİP ETTİ

Öte yandan Türk hacker, Kruse'nin takip ettiği tüm hesapları takipten çıkartırken bir tek Mesut Özil'i takip etti.

Max Kruse'nin menajeri, Alman Bild gazetesine konuşurken ''Instagram'ın olaydan haberi var. Düzeltmeye çalışıyoruz.'' sözlerini kullandı.

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