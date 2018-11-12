Türk hacker Max Kruse'nin hesabını ele geçirdi

Şenol Güneş: Genk bu sezon karşılaştığımız en iyi takım

1 Trabzonspor'da Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz kadro dışı Trabzonspor, Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ı süresiz olarak kadro dışı bıraktığını açıkladı. Bordo-mavili kulüp Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

2 Tolgay Arslan'ın kadro dışı kalma nedeni Alacaklarının ödenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuran ve Başakşehir maçının devre arasında yemek yiyen Tolgay, yönetim kurulu kararı ile kadro dışı kaldı.

3 Galatasaray taraftarından TFF'ye tepki Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın organize ettiği protesto yürüşüyü bu akşam gerçekleştirildi.

4 Beşiktaş'ta hedef Javier Hernandez İngiliz basını, Beşiktaş'ın devre arasında West Ham United forması giyen Javier Hernandez'i satın alma opsiyonuyla kiralayacağını yazdı.

5 Mustafa Cengiz: TFF'den VAR konuşmalarını istiyoruz Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, olaylı Fenerbahçe derbisindeki hakemlerin VAR konuşmalarını TFF'den yayınlamalarını istedi.

6 Konyaspor'da Çalımbay dönemi bitti Atiker Konyaspor, teknik direktör Rıza Çalımbay'la yollarını ayırdı. Taraftarlar ise Aykut Kocaman'ın gelmesi için sosyal medyada kampanya başlattı.

7 Ribery Fransız muhabiri dövdü Bayern Münih, Fransız yıldızı Franck Ribery'nin Borussia Dortmund maçı sonrası Fransız muhabir Patrick Guillou ile kavga ettiğini doğruladı.

8 Koeman'ın performansı Hollanda basınında Hollanda basını, Koeman'ın performansından memnun olan Fenerbahçe yönetiminin, yola deneyimli hocayla devam edeceğini yazdı.

9 Ünal Karaman istifa etti yönetim kabul etmedi 5-0'lık Malatyaspor yenilgisi sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın istifa ettiği ortaya çıktı.