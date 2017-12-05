Türk hakemlerin kazancı

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Türkiye'de futbol endüstrisinin en çok tartışılan kolu şüphesiz ki hakemler. Kararları tartışılsa da kazançları tartışılmayacak kadar iyi.

HAKEMLERİN KAZANCI LA LİGA SEVİYESİNDE

Fitbol Dergisi'nin Aralık sayısında Türkiye'deki hakemlerin Avrupa'daki hakemlere oranla kazançlarının yer aldığı bir araştırma yayımlandı. Buna göre Türk hakemleri İspanya La Liga'da maç yöneten bir meslektaşıyla aynı parayı kazanıyor.

1 Nisan 2015'te başlayan uygulamayla Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, Mete Kalkavan, Barış Şimşek ve Ali Palabıyık, sözleşmeli hakem statüsüne geçti ve maç başı hariç aylık 15 bin TL sabit ücret almaya başladılar. Zamanla hakem sayısı artıp maaşlar 20 bin TL seviyesine çıkmış olsa da 2017-2018 sezonunda bir hakem en yüksek 16.500 TL, en düşük ise 10.725 TL aylık sabit ücret alıyor.

(Hakemlerin kazancı tecrübesine, FIFA kokartına ve maçta aldıkları görevlere göre değişiyor.)

EN YÜKSEK MAÇ BAŞI ÜCRETİ ALMANYA'DA

Avrupa'nın 6 büyük ligine bakıldığı zaman hakemlerin en fazla maç başı ücret aldığı lig 5000 bin euroyla Almanya Bundesliga. Almanya'yı sırasıyla İtalya, İspanya, Fransa, Türkiye ve İngiltere izliyor.

Türkiye'de bir hakem ortalama maç başı 2200 euro kazanırken, bu rakam İngiltere'de 1700 euro. En düşük maç başı gelir İngiltere'de olmasına rağmen hem maçların fazlalığı hem de bir hakemin aynı haftada birden fazla maç yönetebiliyor olması (Aynı hafta bir maç yönetip, ertesi gün başka bir maçta dördüncü hakemlik yapabilir) kazançlarını çok yukarılara çekiyor.