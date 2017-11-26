Türk seyirci Sharapova'ya evlenme teklifi etti

Türkiye'ye ünlü Türk kadın tenisçi Çağla Büyükakçay ile özel bir maç yapmak için gelen Maria Sharapova maç sırasında ilginç anlar yaşandı.

EVLENME TEKLİF EDİLDİ

Rus rakete maç sırasında bir Türk seyirci evlenme teklifi etti, Sharapova'dan ise el ve yüz hareketleriyle "belki" anlamına gelecek bir cevap geldi.

O anlar salondaki diğer seyircileri de güldürdü.

Sharapova'ya maç sırasında evlenme teklifi VİDEO

RUS RAKET KAZANDI

Kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan 30 yaşındaki Sharapova, Çağla Büyükakçay karşısında ilk seti tie-break sonucunda 7-6 kazandı. İkinci seti de rahat bir şekilde 6-0 kazanan Sharapova, müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.