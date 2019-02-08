Türk sporcu Ömer Solmaz, Alman rakibini nakavt etti

Almanya'nın Hamburg kentindeki MMA GMC 18 turnuvasında Alman Felix Schiffart ile Türk sporcu Ömer Solmaz arasındaki ünvan maçı, rakip takımların katıldığı ve hakemin darp edildiği kavgayla sonuçlandı.

Olayla ilgili görüntüler turnuvanın Youtube'daki resmi sayfasında yayınlandı.

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HAVLU ATMASINA RAĞMEN DÖVMEYİ BIRAKMADI

Dördüncü raundun sonunda inisiyatifi ele geçiren Solmaz, köşede yerde yatan Schiffart'a vurmaya başladı. Rakip takım maçın durdurulması için ringe havlu attı, ancak Solmaz rakibine vurmaya devam etti. Bu sırada her iki takımın üyeleri ringe giremeye başladı. Hakem müdahale etmeye çalışsa da çıkan kitlesel kavgaya engel olamadı.

SOLMAZ ŞAMPİYON OLDU

Kavga sırasında ringde yaklaşık 30 kişi vardı. Kavgaya katılan taraflar sakinleştikten sonra hakem, Solmaz'ı şampiyon ilan etti.