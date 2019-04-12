Türk sporcular Balkanlara damga vurdu

Türkiye Karate Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamaya göre, Volos kentinde düzenlenen organizasyonda sporcular minikler, yıldızlar, ümitler, gençler, 21 yaş altı, büyükler ve veteranlar kategorilerinde mücadele etti.
Şampiyonada büyük erkekler 70 kiloda Muhammet Çetin ve kadınlar 55 kiloda Pınar Keskin'in, turnuvanın en teknik sporcuları seçildikleri bildirildi.
Organizasyonda madalya kazanan isimler ve sıkletleri ise şöyle:
Altın madalya:
Minik erkekler:
- 35 kilo: Ali Kerem Güven
- 45 kilo: Ahmet Hakan Yücel
Minik kızlar:
- 35 kilo: Tuğçe Demirsu
- 40 kilo: İrem Çolak
- 50 kilo: İrem Öztürk
Yıldız erkekler:
- 40 kilo: Mert Ali Efe
- 50 kilo: Eren Mizamoğlu
Yıldız kızlar:
- 45 kilo: Beyza Özen
+ 50 kilo: Feyzanur Utlu
Ümit erkekler:
- 60 kilo: Engin Uğur
Genç erkekler:
- 60 kilo: Çetin Aksan
Genç kadınlar:
- 55 kilo: Dilara Karartı
Büyük erkekler:
- 70 kilo: Muhammed Çetin
Büyük kadınlar:
- 65 kilo: Cennet Çankal