Türk sporcular Balkanlara damga vurdu

Türkiye Karate Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamaya göre, Volos kentinde düzenlenen organizasyonda sporcular minikler, yıldızlar, ümitler, gençler, 21 yaş altı, büyükler ve veteranlar kategorilerinde mücadele etti.

Şampiyonada büyük erkekler 70 kiloda Muhammet Çetin ve kadınlar 55 kiloda Pınar Keskin'in, turnuvanın en teknik sporcuları seçildikleri bildirildi.

Organizasyonda madalya kazanan isimler ve sıkletleri ise şöyle:

Altın madalya:

Minik erkekler:

- 35 kilo: Ali Kerem Güven

- 45 kilo: Ahmet Hakan Yücel

Minik kızlar:

- 35 kilo: Tuğçe Demirsu

- 40 kilo: İrem Çolak

- 50 kilo: İrem Öztürk

Yıldız erkekler:

- 40 kilo: Mert Ali Efe

- 50 kilo: Eren Mizamoğlu

Yıldız kızlar:

- 45 kilo: Beyza Özen

+ 50 kilo: Feyzanur Utlu

Ümit erkekler:

- 60 kilo: Engin Uğur

Genç erkekler:

- 60 kilo: Çetin Aksan

Genç kadınlar:

- 55 kilo: Dilara Karartı

Büyük erkekler:

- 70 kilo: Muhammed Çetin

Büyük kadınlar:

- 65 kilo: Cennet Çankal