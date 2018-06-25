Türk sporculardan 6 altın

Halterde, kadınlar 58 kiloda mücadele eden Ayşegül Çakın, oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen organizasyonun 3. gün akşam seansındaki finaller tamamlandı.

AYŞEGÜL'DEN REKOR

Kadınlar 58 kilo kategorisinde mücadele eden milli halterci Ayşegül Çakın, silkmede kaldırdığı 114 kilo ile oyunlar rekoru kırarak altın, koparmada da 86 kilo ile bronz madalyaya ulaştı. Kadınlarda milli yüzücülerden Viktoria Zeynep Güneş, 200 metre karışıkta 2.13.19'luk derecesiyle, 100 metre sırtüstünde de Ekaterina Avramova 1.01.16'lık zamanıyla gümüş madalya kazandı.

Erkeklerde ise Berkay Ömer Öğretir, 100 metre kurbağalamada 1.00.95'lik süresiyle bronz madalya kazandı. Artistik cimnastikte Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Ümit Şamiloğlu, Sercan Demir ve İbrahim Çolak'tan oluşan erkek milli takımı, İspanya'nın ardından 2. olarak gümüş madalya kazandı.

Böylece Türkiye, cimnastikte uluslararası alandaki ilk takım madalyasını almayı başardı. Sabah seansında da 6 madalya kazanan Türkiye, böylece 3. günü 12 madalya ile tamamlamış oldu