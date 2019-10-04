Türk takımları Avrupa'da galibiyet alamadı

Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir sezona çok kötü başladı. 2 haftada 8 maça çıkan Türk kulüpleri 5 mağlubiyet, 3 beraberlik alırken galibiyet yüzü göremedi.

8 MAÇTA 5 YENİLGİ ALDIK

Ülkemizin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi olan Galatasaray, Club Brugge'le 2-2 berabere kalırken, sahasında Fransız ekibi PSG'ye 1-0 kaybetti.

Abdullah Avcı yönetiminde çok kötü bir grafik çizen Beşiktaş ise 2 maçını da kaybetti. Siyah-beyazlılar deplasmanda Slovan Bratislava'ya 4-2, evinde Wolverhampton'a ise 1-0 yenildi.

Bordo-mavili ekip ise 2 maçta 1 puan toplayabildi. İlk hafta Getafe'ye 1-0 kaybeden Trabzonspor, dün ise Basel'le 2-2 berabere kaldı.

Avrupa Ligi'nde Roma'ya karşı 4-0'lık ağır bir yenilgi alan Başakşehir, Mönchengladbach karşısında 3 puana çok yaklaştı. Ancak İstanbul ekibi, Alman takımının son dakika attığı gole engel olamadı ve sahadan 1-1 berabere ayrıldı.

Oynanan ikinci maçlar sonunda Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 1 puan alırken, Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor ve Başakşehir de 1'er puan topladı. Beşiktaş ise sıfır çekti.

Temsilcilerimizin maç sonuçları:

Roma 4-0 Başakşehir

Başakşehir 1-1 Mönchengladbach

Slovan Bratislava 4-2 Beşiktaş

Beşiktaş 0-1 Wolverhampton

Club Brugge 0-0 Galatasaray

Galatasaray 0-1 PSG

Getafe 1-0 Trabzonspor

Trabzonspor 2-2 Basel