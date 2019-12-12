Bursasporlu taraftarlar dönüş yolunda da kaza yaptı

1 Türk takımlarının aldığı en farklı mağlubiyetler Galatasaray'ın PSG'ye 5-0 yenilmesinin ardından akıllara Türk takımlarının Avrupa'da aldığı en farklı mağlubiyetler geldi.

2 Marcelo Beşiktaş'a dönmek istiyor Lyon taraftarının açtığı 'eşek' pankartının ardından taraftarla kavga eden Marcelo, siyah-beyazlı yönetimle irtibata geçerek Beşiktaş'a dönmek istediğini söyledi.

3 Derby County, Ferdi'yi istiyor İngiliz basını, Cocu'nun çalıştırdığı Derby County'nin Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu için 4 milyon euroluk teklif yapacağını yazdı.

4 Belhanda transfer söylentilerini yalanladı Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Belhanda, sözleşmesinin sonuna kadar sarı-kırmızılı takımda kalacağını ifade etti.

5 Mönchengladbach-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa defterini kapattı. Yoluna devam etme ihtimali olan tek takımımız Başakşehir ise bu akşam Almanya'da Mönchengladbach'la karşı karşıya gelecek.

6 Falcao: Şampiyonluğun en önemli favorisiyiz Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, ligde ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.

7 Fatih Terim: Bazen acı vedalardan güzel hikayeler çıkar Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, PSG karşısında alınan 5-0'lık ağır yenilgiyi 'kapasite sorunu' olarak yorumlarken, sorumluluğun da kendine ait olduğunu ekledi.

8 Merih Demiral ilk Şampiyonlar Ligi maçında takdir topladı Juventus forması giyen milli oyuncu Merih Demiral, İtalyan ekibinin deplasmanda Bayer Leverkusen'i 2-0 yendiği maçta 90 dakika sarf ettiği eforla alkış aldı.

9 Genç halterci Hakan Şükrü Kurnaz Avrupa Şampiyonu Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda 81 kiloda Hakan Şükrü Kurnaz, toplamda 299 kilogram kaldırarak hem rekor kırdı hem de altın madalya kazandı.