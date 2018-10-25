Türk takımlarının UEFA'dan kazandığı para

UEFA, 2017-18 sezonunda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele eden kulüplere yapılan ödemelerin dökümünü internet sitesinden açıkladı.

TÜRK EKİPLERİ 68 MİLYON EURO KAZANDI

Buna göre, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alan 32 ve elemelerde mücadele eden 10 takıma, 1 milyar 401 milyon 52 bin euro, UEFA Avrupa Ligi gruplarında yarışan 48, ve son 32 turundan itibaren Devler Ligi'nden turnuvaya dahil olan 8 kulübe ise 428 milyon 183 bin euro dağıtıldı.

Avrupa kupalarına katılan Türk ekipleri Beşiktaş, Başakşehir ve Konyaspor, pastadan toplam 68 milyon 326 bin 957 euro pay aldı.

BEŞİKTAŞ, ATLETİCO KADAR KAZANDI

Geçen sezon Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden ve son 16 turunda elenen Beşiktaş 43 milyon 272 bin euroyu kasasına koydu. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kadar yükselen siyah-beyazlı ekip neredeyse UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Atletico Madrid (47 milyon 857 bin 422 euro) kadar para kazandı.

Avrupa Ligi'nde gruplarından çıkamayan Başakşehir 14 milyon 112 bin 807, Konyaspor ise 10 milyon 942 bin 150 euro gelir elde etti.

ZİRVEDE REAL VAR

Üst üste 3. kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Real Madrid, 88 milyon 654 bin euroyla 2017-18 sezonunda UEFA organizasyonlarından en fazla gelir sağlayan kulüp oldu. Real Madrid'i toplam 83 milyon 802 bin euro gelir elde eden yarı finalist Roma takip etti. Final oynayan Liverpool ise 81 milyon 283 bin euroluk gelirle 3. sırayı aldı.

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında elenmesinin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan bir diğer İspanyol takımı Atletico Madrid de 47 milyon 857 bin 422 euronun sahibi oldu.