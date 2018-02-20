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Allianz Arena'da Beşiktaş sesleri

Bayern Münih deplasmanında takımını yalnız bırakmayan Beşiktaş taraftarı, maç öncesi Allianz Arena'yı tezahüratlarla inletti.

Allianz Arena'da Beşiktaş sesleri
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Beşiktaş, bu akşam Alman devi Bayern Münih'le Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacak.

AVRUPA'DAKİ TEK TEMSİLCİMİZ

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni grup aşamasında namağlup tamamlayan Beşiktaş, Avrupa'da ülkemizi temsil eden tek takım konumunda.

Son 16 turunda Bayern Münih'le eşleşen siyah-beyazlı takımı, Almanya deplasmanında Türk taraftarlar yalnız bırakmadı.

TARAFTAR GÖTÜRMEME KARARI ALINDI

Bilindiği üzere geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon deplasmanında yaşanan tribün olaylarından dolayı Beşiktaş Kulübü, UEFA'dan uyarı almıştı.

Bunun üzerine Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Avrupa maçlarında deplasmana taraftar götürmeyeceklerini açıklamıştı.

15 BİN TARAFTAR YERİNİ ALDI

Ancak siyah-beyazlı takımın Bayern Münih'le oynayacakları mücadeleye Türk taraftarların yoğun ilgisi oldu. Maç öncesi tribünlerdeki yerlerini alan Beşiktaş taraftarı, Allianz Arena tezahüratlarla inletti.

Allianz Arena'da Beşiktaş sesleri - İZLE

Öte yandan Beşiktaş'ı bu önemli mücadelede Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları da tribünlerden destekleyenler arasında.

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