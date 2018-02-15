Türk tekvandoculardan 285 madalya

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamada, toplam 3 binin üzerinde sporcunun mücadele ettiği organizasyonlarda Türk sporcuların 77 altın, 72 gümüş ve 136 bronz olmak üzere toplam 285 madalya elde ettiği bildirildi.

Türk sporcular, 6-9 Şubat'ta gerçekleştirilen 6. Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'nda 28 altın, 18 gümüş ve 41 bronz olmak üzere toplam 87 madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada büyükler kategorisinde 15 madalya kazanan tekvandocular, gençlerde 27 ve yıldızlarda ise 45 madalya elde etti. Genel sıralamada Ankara Adliyespor şampiyon olurken, Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor ikinci, Azerbaycan'ın Gilan takımı ise üçüncü sırada yer aldı.

10 Şubat'ta başlayan ve bugün sona eren 5. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'na ise 50'den fazla ülkeden yaklaşık 2 bin 300 sporcu katıldı. Türk tekvandocular, turnuvada 49 altın, 54 gümüş ve 95 bronz olmak üzere 198 madalya elde etti. Tekvandocular, büyükler kategorisinde 17, gençlerde 28, yıldızlarda 60 ve poomsede ise 93 madalya kazandı.