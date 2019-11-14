Türk Telekom Şampiyonlar Ligi'nde Filou'yu yendi

Karşılaşmaya basit top kayıplarıyla başlayan Türk Telekom, skor üretmekte zorlanırken, Filou ise dış atışlarla basketler buldu. İlk 5 dakikada sadece 2 sayı üretebilen başkent temsilcisi, ardından toparlanarak 7. dakikada 10-10 eşitliği sağladı. Konuk ekip ilk çeyreği 15-13 üstün geçti.

İKİNCİ PERİYOT

İlk periyotta sadece Johnson ve Wiltjer ile skor üreten Türk Telekom, 2. periyotta da tutuk bir oyun sergiledi. Belçika temsilcisi, devreye 34-26 galip durumda giren taraf oldu.

ÜÇÜNCÜ PERİYOT

Üçüncü periyoda hücumda etkili başlayarak Hunter, Wiltjer ve Johnson ile basketler bulan Türk Telekom, savunmada da başarılı bir performans ortaya koyup, 28. dakikada 49-47'lik skorla öne geçti. Ankara ekibi, son çeyreğe 52-51 önde girdi.

SON PERİYOT

Son çeyreğe Wiltjer ve Johnson'un 3 sayılık basketleriyle başlayan Türk Telekom karşısında önemli bir direnç sergileyen Belçika ekibi, oyundan kopmadı. Son bölümde Campbell ve Johnson'un basketleriyle üstünlüğü elinde tutan Türk Telekom, maçtan 72-66 galip ayrıldı.

Türk Telekom: 72 - Filou: 66

Salon: Ankara

Hakemler: Martins Kozlovskis (Letonya), Petr Hrusa (Çekya), Ivan Milicevic (Bosna Hersek)

Türk Telekom: Wiltjer 33, Enes Taşkıran, Fall 2, Muhammed Baygül 4, Campbell 3, Johnson 21, Hunter 6, Metin Türen 2, Şafak Edge, Ercan Bayrak, Egemen Güven 1

Filou: Thompson 12, Sylla 5, Mwema, Angola 14, Djordjevic 5, Buysse 6, Vries 5, Schwartz 15, Desiron 4, Buysschaert

1. Periyot: 13-15

Devre: 26-34

3. Periyot: 52-51

5 Faulle Çıkan: 39.46 Fall (Türk Telekom)