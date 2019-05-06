Türk Telekom Stadyumu'nda seyirci rekoru kırıldı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Maçta Sarı Kırmızılı taraftarlar seyirci sayısı ile rekor kırdı.

GALATASARAY'DAN SEYİRCİ REKORU

Bu önemli mücadeleyi Türk Telekom Stadyumu'nda izlemeye toplam 51 bin 578 seyirci geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç boyunca takımlarını tezahüratlarla desteklerken, 2 bin civarı da siyah-beyazlı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.

Derbide, Türk Telekom Stadyumu'nun seyirci rekoru kırıldı. Kırılan rekoru kulüp, sosyal medya hesabından duyurdu.