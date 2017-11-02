Turkish Airlines Open 2017 başladı

Golfte Avrupa Turu Rolex Serisi'ndeki 8 turnuvadan biri olan Turkish Airlines Open 2017, Antalya'da başladı. Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf Kulübünde gerçekleştirilen organizasyona, çeşitli ülkelerden en iyi 78 golfcü katılıyor.

7 MİLYON DOLAR ÖDÜLLÜ

2017 Avrupa Turu'nun sondan üçüncü etkinliği olan turnuvada, 2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Büyük Britanyalı Justin Rose, gümüş madalya kazanan İsveçli Henrik Stenson ile 2014 US Open galibi Alman golfçü Martin Kaymer de mücadele ediyor. İlk gün atışlarıyla başlayan ve Türkiye'yi Ali Altuntaş, Taner Yamaç ve Leon Açıkalın'ın temsil ettiği turnuvayı, farklı ülkelerinden çok sayıda golf sever takip ediyor.

Yarışmacılar, dört gün boyunca 7 milyon dolar tutarındaki toplam ödülden pay alabilmek için mücadele verecek. Bu yılki turnuvada "par-3" 14. delikte topu deliğe tek vuruşta sokmayı başaran oyuncular, turnuva sponsorlarının ikramı olan 1 milyon uçuş mili kazanacak. 55 ülkede yapılacak canlı yayınlarla 500 milyon hanedeki 1,5 milyar insana ulaşması planlanan organizasyon, 5 Kasım'da düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.