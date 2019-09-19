Türkiye 36. sıraya yükseldi

Fenerbahçe'de sakatlıktan kurtulan Emre Belözoğlu, Ankaragücü maçında sahada olacak. Isla, Moses ve Hasan Ali ise derbiye yetişecek.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Club Brugge ile 0-0 berabere kalarak 900 bin euroyu (5.6 milyon TL) kasasına koydu.

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Galatasaray'ın grubunda puan durumu

Club Brugge ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 1 puanla başladı. Grubun diğer maçında ise PSG, Real Madrid'i 3-0 mağlup etti.