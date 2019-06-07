Türkiye-Andorra maçı İstanbul'da oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanı Servet Yardımcı, TRT SPOR'a özel açıklamalarda bulundu.

A Milli Takımın Avrupa Şampiyonası elemelerinde Fransa ile oynayacağı maçı değerlendiren Yardımcı, "Çok tecrübeli ve başarılı bir teknik direktörümüz var. Hocamıza güveniyoruz. Esasında Fransa bizim rakibimiz değil ancak yarın oynanacak mücadeleden umutluyuz" dedi.

Yardımcı, İstanbul'da ne zaman resmi maç oynanacağı sorusunu ise "Andorra maçımızı İstanbul'da Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ta oynayacağız" şeklinde yanıtladı.