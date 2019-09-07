Türkiye-Andorra -CANLI SKOR

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50' Emre'nin kullandığı serbest vuruşta Andorra savunması ofsayt taktiği uyguladı. Ceza sahasında topla buluşan Çağlar kaleciyle karşı karşıya kaldı ve hakem ofsayt bayrağını kaldırmadı. Çağlar'ın müsait durumda yaptığı aşırtma vuruşta kaptan Lima topu çizgiden çıkardı.

50' Sarı Kart Moisés San Nicolás Schellens.

47' İrfan Can'a yaptığı hareket sonrası Victor Rodriguez sarı kart gördü.

46' Millilerimizde ikinci yarı öncesi Kenan Karaman, Güven Yalçın yerine oyuna giriyor.

45' İkinci devre başladı.

45' İlk devre sona erdi.

45' İlk yarının sonuna dört dakika ilave edildi.

44' İlk yarıda son bölümlere girerken ay yıldızlıların baskısı sürüyor.

41' Maçta şu ana kadar geçen bölümde sol kanattan yapılan ortalarda Zeki Çelik'in ters taraftan ceza sahasına girerek GOL aradığını gördük.

40' Milliler üst üste köşe vuruşlarıyla baskısını artırdı.

37' Emre'nin uzun mesafeli pasında Cenk Tosun topu rakibinden kurtardı ancak ikinci hamleyi yapamayınca savunma topu taça gönderdi.

35' İrfan Can yine sağ çaprazdan arka direğe ortaladı ama koşarak topa dokunan Güven'in vuruşunu kaleci Josep Gomes kontrol etmeyi başardı.

34' Millilerimiz rakip ceza sahası çevresine yerleşti ve pozisyon aramaya devam ediyor.

31' Lima'nın kullandığı serbest vuruş savunmadan döndü ancak Milliler hızlı hücum fırsatını iyi kullanamadı.

31' Kaptırılan top sonrası İrfan Can rakibine faul yaptı ve Andorra kaleyi cepheden gören bir mesafeden serbest vuruş kazandı.

27' Yusuf Yazıcı tedavisinin ardından ayağa kalktı ve kenara geldi. Oyuna girmek için İskoç hakemin işaretini bekliyor.

23' Hava topu mücadelesinde iki rakibinin arasında kalan Yusuf Yazıcı yerde kaldı. Kaşında açılma meydana gelen Yusuf'un tedavisi oyun alanında devam ediyor.

22' Sol tarafta topla buluşan Güven Yalçın ceza sahasının uzak tarafına ortaladı. Savunma arkasına sarkan Zeki Çelik tek vuruşla topu uzak köşeye göndermek istedi ancak top direğin dibinden dışarı gitti.

20' Hava topu mücadalesinde koluyla İrfan Can'a müdahalede bulunan Marc Vales Gonzalez sarı kart gördü.

17' Emre Belözoğlu, Marcio'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Oyun kısa bir süre durakladıktan sonra Emre ayağa kalktı ve maç kaldığı yerden devam ediyor.

13' Yusuf Yazıcı rakip yarı sahada yerde kaldı ve sakatlık geçiriyor. Milliler, Yusuf'un tedavisi için topu dışarı attı.

9' Top çevirerek boşluk arıyoruz.

6' Andorra'da Marcio Vieira, Emre Belözoğlu'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Konuk ekip, Türkiye yarı sahasının ilk metrelerinden serbest vuruş kullandı fakat savunma tehlikeye izin vermedi.

5' Emre'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cenk Tosun pasını ters tarafa atmak istedi ancak savunmaya çarpan top kornere gitti.

4' Konuk ekip rakibini kendi sahasında kabul ediyor.

2' İrfan Can'ın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cenk Tosun kale ağzına çevirdi fakat kimse dokunamadı. Sol tarafa açılan topu Umut Meraş içeri doğru bir kez daha ortaladı. Yusuf Yazıcı'nın yaptığı kafa vuruşunda kaleci topu kornere çelmeyi başardı.

1'Milliler maçın ilk bölümünde rakip yarı sahaya yerleşti ve isabetli paslarla pozisyon arıyor.

1' Maç başladı.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 5. maçında bugün sahasında Andorra ile karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Emre Belözoğlu, İrfan Can, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Güven Yalçın, Cenk Tosun

Andorra: Gomes, San Nicolás, Llovera, Lima, Cervós, Rodríguez, Rebés, Marc Vales, Clemente, Vieira, Martínez