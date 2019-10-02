Türkiye-Arnavutluk kapalı gişe

1 Fenerbahçe Tahkim Kurulu'na başvuracak Fenerbahçe Kulübü, Alanyaspor maçıyla ilgili verilen karar sonrası TFF'den bilgi ve belge talep ettiklerini ve yeniden itiraz başvurusu yapacaklarını açıkladı.

2 Abdülkadir'in maaşına yüzde 130 zam Trabzonspor, genç futbolcusu Abdülkadir Ömür'ün 2.3 milyon TL'lik maaşını, 5.5 milyon TL'ye yükseltme kararı aldı.

3 Beşiktaş'ta yeni başkanı bekleyen borç Beşiktaş'ta yeni seçilecek başkanı ağır bir borç yükü bekliyor. Siyah-beyazlı ekibin kısa vadede 350 milyon TL, 9 aylık süreçte ise 700 milyon TL'ye ihtiyacı var.

4 Abdullah Avcı: Kazanarak çıkışa geçelim Abdullah Avcı, perşembe günü Avrupa Ligi'nde oynayacakları Wolverhampton maçını kazanmaları halinde çıkışa geçeceklerini söyledi.

5 Zidane: Galatasaray maçlarına odaklandık Şampiyonlar Ligi'nde 2 karşılaşmada 1 puan toplayan Real Madrid'de gözler Galatasaray'la oynanacak maçlara çevrildi.

6 Babel, Instagram hesabını kapattı Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Babel, PSG maçında Belhanda'ya pas vermediği için taraftarların tepkisini çekti. Deneyimli futbolcu, Instagram hesabını kapattı.

7 Fransızlar en çok Muslera'yı beğendi Fransız basını, Galatasaraylı futbolcuların PSG maçındaki performansını değerlendirdi. En başarılı isim Muslera seçildi.

8 Thomas Tuchel: Galatasaray bizi zorladı Paris Saint-Germain teknik direktörü Thomas Tuchel, Galatasaray'ın taktiğini 'sürpriz' olarak yorumlarken, Arena'nın atmosferinden de etkilendiğini dile getirdi.

9 Fatih Terim: Bugün kaybettik ama yarınları kazandık Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, PSG'ye karşı kendi evlerinde aldıkları 1-0'lık yenilgiye rağmen, oyuncularının performansını 'İyi günlerin habercisi' olarak yorumladı.