Türkiye-Arnavutluk maçı hangi kanalda

Antalya Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak ve FOX TV'den canlı yayınlanacak.

Mücadelede, Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Nikolov Kabakov düdük çalacak. Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Veselinov Margaritov ile Martin Emilov Venev yapacak.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Volkan Ozan Erol Uğur İsmail Okay Emre Yunus Deniz Kenan Enes

Arnavutluk: Berisha, Hysaj, Mavraj, Veseli, Balliu, Basha, Abrashi, Ajdarevic Ramadani, Grezda, Sadiku

Ay-yıldızlı ekip, perşembe günü oynadığı hazırlık maçında deplasmanda Romanya'ya 2-0 mağlup olmuştu.

10. RANDEVU

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaşacağı Arnavutluk ile 10. kez karşı karşıya gelecek.

Türk Milli Takımı, 94 yıllık tarihinde şimdiye dek Arnavutluk ile 9 maç yaparken, bunlardan 4'ünü kazandı. Rakibine 3 maçta yenilen milliler, 2 kez de eşitliği bozamadı. Arnavutluk ile şimdiye dek 6 resmi, 3 de özel maç yapan ay-yıldızlı ekip, 5'i Türkiye'de, 4'ü de deplasmanda yaptığı toplam 9 maçta 8 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

İki takım arasında son olarak 12 Ekim 2005'te Tiran'da oynanan mücadeleyi Türkiye, Tümer Metin'in golüyle 1-0 kazanarak Dünya Kupası için play-off oynama hakkı elde etmişti.