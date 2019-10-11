Türkiye-Arnavutluk -CANLI SKOR

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74' Sol taraftan ceza sahasına giren Roshi kale sahasına oldukça tehlikeli bir top gönderdi fakat Manaj müsait durumda topu ağlara gönderemedi.

70' Sağ taraftan topla buluşan Zeki Çelik rakiplerinden çok şık hareketlerle sıyrılarak ceza sahasına girdi. Sağ ayağıyla kale sahasına gönderdiği topa kimse dokunamazken meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

66' Milli takımda Emre Belözoğlu oyundan alınıyor. Kalan dakikalarda Başakşehirli İrfan Can Kahveci görev yapacak.

63' Milliler rakip savunmayı son derece eksik ve dengesiz bir şekilde yakaladı. Topla birlikte rakip ceza sahasına kadar ilerleyen Hakan Çalhanoğlu şutunu atmadı ve sol tarafındaki Burak Yılmaz'ı düşündü ancak Arnavutluk savunması araya girmeyi başardı.

61' Sağ çaprazdan ceza sahasına giren ve Cenk'in pasıyla topla buluşan Burak Yılmaz şutunu attı ama top yandan dışarı gitti.

57' Milliler ikinci yarıya topa daha fazla sahip olarak başladı fakat duran toplar dışında yeterince GOL fırsatı üretemedi.

57' Arnavutluk'ta Ermir Lenjani oyundan alınırken yerine Odise Roshi girdi.

54' Emre Belözoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta arka direğe hareketlenen Çağlar sol ayağıyla hamlesini yaptı fakat topa dokunamadı.

53' Milli Takım rakip ceza sahasının bu sefer sağ tarafından serbest vuruş kazandı.

52' Cikalleshi oldukça uzak bir mesafeden kaleyi yokladı ama top farklı şekilde dışarı gitti.

49' Ceza sahasının biraz gerisinde topla buluşan Emre Belözoğlu yayın üzerindeki Ozan'ı gördü. Ozan Tufan'ın yerden sert şutunda kaleci topu çelmeyi başardı.

47' Hakan'ın kullandığı serbest vuruş sonrası arka direkteki Merih Demiral müsait durumda istediği vuruşu yapamadı.

47' Türkiye rakip ceza sahasının sol tarafından bir kez daha serbest vuruş kazandı. Topun başında Hakan Çalhanoğlu var.

46' Oyuncu Değişikliği Kaan Ayhan Çağlar Söyüncü

45' İkinci devre başladı.

45' İlk devre sona erdi.

42' Ceza yayının biraz gerisinde topla buluşan Burak Yılmaz şutunu attı ama top kaleci Strakosha'nın kucağında kaldı.

41' İlk yarının son anlarına girerken Milliler çok adamla rakip sahaya yerleşti.

39' Zeki'nin sağ taraftan yaptığı ortada ön direğe hareketlenen Burak Yılmaz topa dokunamadı.

38' Emre bu sefer sağlık görevlilerinin sahaya girmesini istemedi ve ayağa kalktı. Tecrübeli futbolcu oyuna devam edecek.

37' Manaj'ın müdahalesi ile yerde kalan Emre Belözoğlu bir kez daha sakatlık yaşıyor.

34' Arnavutluk, Memushaj ile sol kanattan serbest vuruş kullandı. Meşin yuvarlağı kontrol eden Mert Günok hızlıca Hakan'ı topla buluşturdu. Hızla rakip sahada topla ilerleyen Hakan Çalhanoğlu ceza sahasına girmeden sol ayağıyla şutunu attı ancak kaleci topu rahatlıkla kontrol etti.

32' Hakan'ın pasıyla sol taraftan hareketlenen Burak Yılmaz ceza sahasına ortaladı fakat top herkesi geçerek ters tarafa açıldı. Atağa destek veren Zeki Çelik bir kez daha topu ceza sahasına yolladı ancak bu kez Cenk Tosun istediği vuruşu yapamadı.

29' Geride kalan dakikalarda topla en çok buluşan isim Arnavutluk'tan Djimsiti oldu.

26' Hızlı hücum fırsatı arayan Cikalleshi'yi orta alanda faulle durduran Kaan Ayhan sarı kart gördü.

22' Maçın geride kalan bölümlerinde topa daha fazla sahip olan taraf Türkiye oldu fakat sık sık faul düdükleriyle duran ve zaman zaman ufak gerginlikler yaşanan ilk 20 dakikada iki takım da net fırsatlar üretemedi.

20' Arnavutluk'ta Bare sağ taraftan ceza sahasına girdi ancak Ozan Tufan araya girerek tehlikeyi önledi. Bare pozisyonun ardından yerde kalıp penaltı beklese de hakem oyunu devam ettirdi.

18' Emre Belözğlu rakip sahanın ilk metrelerinde yerde kaldı. Sağlık görevlileri tecrübeli futbolcunun tedavisi için oyun alanına girdi.

17' Burak Yılmaz savunmanın arkasına atılan pasla bir kez daha hareketlendi. Sol taraftan ceza sahasına giren deneyimli forvet topu düzelttikten sonra arkadan desteğe gelen Hakan'ı düşündü fakat Hakan Çalhanoğlu vuruşunu yapmakta gecikince savunma yerini aldı ve tehlikeyi önledi.

14' Oyun bir kez daha faul düdüğü ile durdu. Dermaku'nun Burak Yılmaz'a yaptığı müdahale sonrası A Milli Takım rakip sahanın ortalarından serbest vuruş kazandı.

12' Sarı Kart Ledian Memushaj

8' Ozan Tufan sağ taraftan aldığı topla ceza sahasına girmek istedi ancak rakibiyle girdiği mücadele sonrası hakem faul düdüğünü çaldı.

7' Sarı Kart Merih Demiral

4' Sarı Kart Kastriot Dermaku

2' Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Cenk Tosun rakiplerinden çok şık hareketlerle sıyrıldı fakat sol ayağıyla yaptığı vuruşta top yandan dışarı gitti.

1' Maç başladı.

Grubunda 15 puanla lider durumda bulunan A Milli Takımımız, EURO 2020'ye katılma yolunda Arnavutluk'la çok kritik bir maça çıkıyor.

İLK 11'LER

TÜRKİYE: Mert, Zeki Çelik, Merih, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Mahmut, Emre, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun, Burak Yılmaz

Arnavutluk: Strakosha, Djimsiti, Dermaku, Ismajli, Veseli, Bare, Gjasula, Lenjani, Çikalleshi, Memushaj, Manaj

