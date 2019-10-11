Türkiye-Arnavutluk maçının muhtemel 11'leri

Grubunda 15 puanla lider durumda bulunan A Milli Takımımız, EURO 2020'ye katılma yolunda Arnavutluk'la çok kritik bir maça çıkacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Müsabakada, Romanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Ovidiu Hategan düdük çalacak. Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sebastian Coltescu olacak.
MUHTEMEL 11'LER
TÜRKİYE: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun, Burak Yılmaz.
Arnavutluk: Strakosha, Lenjani, Hysaj, Djimsiti, Dermaku, İsmajl, Gjasula, Bare, Manaj, Memushaj, Cikalleshi.
MEHMETÇİK'E DESTEK
Öte yandan A Milli Takım teknik heyeti ve oyuncuları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatanımızın güvenliğini sağlamak, terör tehdidini bertaraf etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek için başlattığı operasyona destek vermek için, idmana üzerinde "Barış Pınarı Harekâtı'nda Kahraman Ordumuzun Yanındayız" yazılı pankartla çıktı.