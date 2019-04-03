Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyaların peşinde

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da yapılan 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'na 53 sporcu ile katılan Türk Milli Takımı, şampiyonluk peşinde.

Kemer Spor Salonu'nda dün başlayan ve 3 gün sürecek müsabakalarda 26 ülkeden 541 sporcu altın madalya için kıran kırana mücadele ediyor. Tekvando Milli Takım Antrenörü Numan Fırat, yaptığı açıklamada, Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'nda 35 kategoride 53 sporcu ile mücadele ettiklerini söyledi.

HEDEFİMİZE ULAŞMAK ZOR DEĞİL

Takım halinde çok başarılı olduklarını anlatan Fırat, "En az 40 sporcumuzdan altın madalya bekliyoruz. En fazla altın madalyaları toplayarak takım halinde Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyoruz." dedi. Türkiye'nin bir önceki Yunanistan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olduğunu hatırlatan Fırat, "Hedefimize ulaşmak çok da zor değil." ifadesini kullandı.

Tekvandoda 2 dünya, 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan Kübra Dağlı, müsabakada altın madalya alarak, seri yakalamak istiyor. Türkiye'nin yıldızlarından Kübra Dağlı, yaptığı açıklamada, 10 yıldır spor ile uğraştığını söyledi. İlk olarak karate ile spora adım attığını ancak karate maçlarında sert vuruşları nedeniyle elendiğini anlatan Kübra, tekvandoya yöneldiğini belirtti.