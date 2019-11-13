Türkiye, EURO 2020 bileti için sahada

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. maçında yarın, sahasında İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Müsabakada, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Anthony Taylor düdük çalacak. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak. Milli takımda, sakatlıkları süren kaptan Emre Belözoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

1 PUAN YETİYOR

A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçında beraberlik halinde bile Andorra ile yapılacak son karşılaşma öncesi 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek.

Milliler, ilk 2 sırayı alan takımların Avrupa Şampiyonası'na katılacağı grupta 19 puan ve averajla lider durumda bulunurken, rakip İzlanda 15 puanla 3. sırada yer alıyor.

Türkiye'nin liderlik yolundaki en önemli rakibi ve aynı puana sahip Fransa ise sahasında Moldova'yı konuk edecek. Türkiye'nin yer aldığı grupta yarın TSİ 22.45'te Fransa-Moldova ve Arnavutluk-Andorra maçları da oynanacak.