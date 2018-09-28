Türkiye EURO 2024'ü Ceferin yüzünden kaybetti

EURO 2024'ün ev sahipliğini almak için tüm delegelerle konuşan Türk heyet, sonucun açılanmasıyla hayal kırıklığına uğradı. Sonucun etkenlerini araştıran yetkililer, karar değişikliklerinin arkasında Ceferin'i buldu.

Türkiye'nin tüm platformalarda desteklediği UEFA Başkanı Ceferin, Türkiye'nin arkasından Almanya için çalıştı.

Ceferin, Milliyet'in haberine göre sonucun açıklanacağı sabah oy verecek ülke delegeleriyle görüştü. Türkiye'ye oy verecek 5 ülke temsilcisinin kararını değiştirten Ceferin, Almanya için tek tek oy topladı.

TÜRKİYE BİR DAHA CEFERİN'İ DESTEKLEMEYECEK

Başta TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve 1. Başkanvekili Servet Yardımcı olmak üzere Ceferin'le iletişimi bulunan Türk yetkililer UEFA Başkanı'na tepkilerini gösterdiler.

TFF'nin bu yıl içinde yapılacak UEFA Başkanlığı seçiminde Caferin'i hiç bir şekilde desteklemeyeceği bildirildi.