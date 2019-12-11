Türkiye, Ferdi Kadıoğlu için devrede

Son dönemde gösterdiği performansla bir kez daha dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki futbolcusu Ferdi Kadıoğlu için, Şenol Güneş devreye girdi.

FERDİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Hollanda U21 Takımı'nda forma giyen Ferdi, A takım seviyesi için henüz tercihini yapmadı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı seçmesi için önünde engel bulunmayan Ferdi Kadıoğlu'nu Şenol Güneş'in takipte olduğu ve oyuncuya Türkiye'yi seçmesi için teklifte bulunacağı öğrenildi.

Annesi Kanadalı olan 20 yaşındaki futbolcuya Kanada Milli Takımı'ndan teklif geldiği ancak Ferdi'nin reddettiği belirtildi.

Ferdi'nin Türkiye ya da Hollanda arasında bir tercih yapması bekleniyor.

Fenerbahçe formasını bu sezon 8 defa giyen Ferdi, 3 gol attı 2 de asist yaptı.