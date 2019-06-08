A Milli Takımımızın ilk 11'i

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Ronaldo: Benim sırrım çalışmaya sadık kalmak

34 yaşındaki Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, yaptığı açıklamada "Benim sırrım hazırlık, çalışma etiğine sadık kalmak. 34 yaşında olmama rağmen hala çok iyi hissediyorum." dedi.