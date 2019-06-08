A Milli Takımımızın ilk 11'i

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 3. maçında 2018 Dünya Kupası şampiyonu Fransa ile Konya'da karşı karşıya gelecek.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Grupta oynadığı ilk iki maçı kazanan A Milli Takımımız, Fransa'nın ardından averajla ikinci sırada yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip bu karşılaşmayı kazanması halinde liderliğe yükselecek.
İŞTE İLK 11'LER
Türkiye: Mert, Mehmet Zeki, Kaan, Merih, Hasan Ali, Mahmut, Dorukhan, İrfan Can, Kenan, Cengiz, Burak
Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, Matuidi, Sissoko, Pogba, Mbappe, Griezmann, Giroud