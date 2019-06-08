Türkiye-Fransa maçı muhtemel 11'leri

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 3. maçında 2018 Dünya Kupası şampiyonu Fransa ile Konya'da karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

LİDERLİK İÇİN SAHADAYIZ

Mücadelede, Slovenya Futbol Federasyonundan Damir Skomina düdük çalacak. Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Rade Obrenovic olacak.

Grupta oynadığı ilk iki maçı kazanan Türkiye, Fransa'nın ardından averajla ikinci sırada yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip bu karşılaşmayı kazanması halinde liderliğe yükselecek. Türkiye'nin yer aldığı grupta TSİ 16.00'da İzlanda-Arnavutluk ve TSİ 19.00'da Moldova-Andorra maçları da oynanacak.

Öte yandan milli takımda Ozan Kabak, Cenk Tosun ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert, Zeki, Kaan, Merih, Hasan Ali, Mahmut, Dorukhan, İrfan Can, Cengiz, Hakan, Burak.

Fransa: Lloris, Pavard, Umtiti, Varane, Digne, Matuidi, Sissoko, Pogba, Mbappe, Griezmann, Giroud.