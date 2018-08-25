Türkiye Gloria Cup'ta şampiyon oldu

Türkiye, 2018 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında düzenlenen Gloria Cup'taki üçüncü maçında İtalya ile karşılaştı. Maça iyi başlayan İtalya, ilk seti 25-23 kazandı.

3 MAÇI DA KAZANDIK

İkinci sete hızlı ve etkili oyunla başlayan Türkiye seti 25-22 aldı. Üçüncü sette baskısını artıran Türkiye, seti 25-18'lik skorla önde tamamladı. Dördüncü sette baskılı bir oyun oynayan Türkiye, seti 25-21 kazanırken salondan 3-1 galip ayrıldı.

Turnuvada oynadığı 3 maçın tamamını kazanan Türkiye turnuvanın şampiyonu oldu. İkinciliği Rusya, üçüncülüğü Azerbaycan, dördüncülüğü ise İtalya elde etti.

Maç sonunda gerçekleştirilen törende ay yıldızlılara kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Özaltın Holding Yönetim Kurulu Üyesi Elif Özdemir birlikte verdi.





İkinci olan Rusya'ya ödülünü Serik Kaymakamı Haluk Şimşek ile Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kurtaran Mumcu birlikte verirken, üçüncü Azerbaycan’a ödülü ise Gloria Sports Arena İşletme Müdürü Görkem Dönmez tarafından verildi.

Turnuvanın en başarılı sporcusu Eda Erdem Dündar olurken, ödülünü Özaltın Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melis Özaltın'dan aldı.



