Türkiye ile Ukrayna hazırlık maçında yenişemedi

Devre arasında takıma bir golcü almak isteyen Galatasaray, alternatif olarak Seleznyov'la görüşüyor. Sarı-kırmızılı ekip öncelikli isimlerden biriyle anlaşamazsa Seleznyov'u kadrosuna katacak.

Beşiktaş'ta bu sezon beklentilerin altında kalan Oğuzhan'ın adı Fenerbahçe ile anılıyor. 26 yaşındaki futbolcu, 2017 yılında yaptığı açıklamada "Öyle bir düşüncem kesinlikle yok" demişti.

Konyaspor'un başına geçen Aykut Kocaman, ilk sınavını Galatasaray'a karşı verecek. Kocaman, maçın çok sert geçeceğini ifade etti.

Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Galatasaray'da, tam 18 farklı futbolcu, 27 kez sakatlık yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip bu alanda Avrupa'da zirvede.

Avrupa'da en çok sakat veren takım Galatasaray

Ünal Karaman: Kırılacak biri varsa o da benim

1 Avrupa'da en çok sakat veren takım Galatasaray Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Galatasaray'da, tam 18 farklı futbolcu, 27 kez sakatlık yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip bu alanda Avrupa'da zirvede.

2 Aykut Kocaman: G.Saray maçı sert geçecek Konyaspor'un başına geçen Aykut Kocaman, ilk sınavını Galatasaray'a karşı verecek. Kocaman, maçın çok sert geçeceğini ifade etti.

3 Oğuzhan, Adriano ve Pepe'ye gelen teklifler Beşiktaş'ta bu sezon beklentilerin altında kalan Oğuzhan'ın adı Fenerbahçe ile anılıyor. 26 yaşındaki futbolcu, 2017 yılında yaptığı açıklamada "Öyle bir düşüncem kesinlikle yok" demişti.

4 Galatasaray'ın alternatif golcüsü Devre arasında takıma bir golcü almak isteyen Galatasaray, alternatif olarak Seleznyov'la görüşüyor. Sarı-kırmızılı ekip öncelikli isimlerden biriyle anlaşamazsa Seleznyov'u kadrosuna katacak.

5 Babel'den Beşiktaş'a kötü haber UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup son karşılaşmasında Almanya ile Hollanda karşı karşıya geldiği sırada Hollandalı futbolcu sakatlandı.

6 F.Bahçe taraftarına Trabzon deplasmanı yasak Trabzon İl Güvenlik Kurulu'nun verdiği karara göre, Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor maçına alınmayacak.

7 F.Bahçe'de sakatların son durumu Haftanın maçı pazar günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Dev maç öncesi sarı-lacivertli takımda 5 eksik bulunuyor.

8 Slimani: Gözüme uyku girmiyor 12 haftada sadece 1 kez rakip fileleri havalandıran İslam Slimani, üzüntüden uyuyamadığını söyledi. Cezayirli forvet, "Artık bu duruma son vereceğim" dedi.

9 Arjantin'de tribünün altında el bombası bulundu Arjantin 3. Ligi'nde oynanan İtuzaingo-Deportivo Merlo derbisi öncesi misafir tribününün altında el bombası ele geçirildi.