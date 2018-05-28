Türkiye-İran maçı muhtemel 11'leri

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.15'te başlayacak. Karşılaşma Kanal 7'den canlı olarak yayınlanacak.

Müsabakada Özbekistan Futbol Federasyonundan Valentin Kovalenko düdük çalacak. Kovalenko'nun yardımcılıklarını Ruslan Serazitdinov ve Alisher Usmanov yapacak, dördüncü hakem ise Hüseyin Göçek olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Serkan, Şener, Mehmet Topal, Çağlar, Hasan Ali, Cengiz, Mahmut, Okay, Oğuzhan, Yusuf, Cenk

İran: Beiranvand, Rezaeian, Gholizadeh, Khanzadeh, Pouraliganji, Ezatolahi, Ansarifard, Shojaei, Torabi, Jahanbakhsh, Ghoddos

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda yer alan İran, B Grubu'nda Portekiz, İspanya ve Fas ile mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip, İran'ın ardından hazırlık maçlarında 1 Haziran Cuma günü İsviçre'de Tunus, 5 Haziran Salı günü de deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.