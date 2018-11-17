Türkiye-İsveç maçının muhtemel 11'leri

B liginde yer alan A Milli Takımımız dördüncü ve son maçında karşılaşacağı İsveç'i yenerek küme düşme tehlikesinden kurtulmak istiyor.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak B Ligi 2. Grup 5. hafta mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.
TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmada, Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.
MUHTEMEL 11'LER
Türkiye
Sinan
Zeki
Serdar
Çağlar
Hasan Ali
Mahmut
Okay
Cengiz
Oğuzhan
Hakan
Cenk
İsveç
Olsen
Hult
Lindelöf
Jansson
Krafth
Claesson
Larsson
Ekdal
Forsberg
Toivonen
Guidetti
YENİLİRSEK KÜME DÜŞECEĞİZ
Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta Rusya'ya 2-1 mağlup olurken, ikinci maçında deplasmanda İsveç'i 3-2 yendi. Milli takım, son karşılaşmasında ise Rusya'ya deplasmanda 2-0 kaybetti.
Rusya'nın 7 puanla lider durumda bulunduğu grupta, 3 puanla Türkiye ikinci, bir maçı eksik İsveç ise 1 puanla son sırada yer alıyor.
Milli takım, İsveç'i mağlup ederek puanını 6'ya çıkarıp, grubu ikinci sırada tamamlamayı garantileme peşinde. Ay-yıldızlı ekip, İsveç'e mağlup olduğu takdirde ise C Ligi'ne düşecek. Alınacak bir beraberlikte ise İsveç ile Rusya arasında oynanacak son grup mücadelesinden çıkacak sonuç, C Ligi'ne düşecek ekibi belirleyecek.