Türkiye-İsveç maçının muhtemel 11'leri

B liginde yer alan A Milli Takımımız dördüncü ve son maçında karşılaşacağı İsveç'i yenerek küme düşme tehlikesinden kurtulmak istiyor.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak B Ligi 2. Grup 5. hafta mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.



TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmada, Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye

Sinan

Zeki

Serdar

Çağlar

Hasan Ali

Mahmut

Okay

Cengiz

Oğuzhan

Hakan

Cenk



İsveç

Olsen

Hult

Lindelöf

Jansson

Krafth

Claesson

Larsson

Ekdal

Forsberg

Toivonen

Guidetti

YENİLİRSEK KÜME DÜŞECEĞİZ

Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta Rusya'ya 2-1 mağlup olurken, ikinci maçında deplasmanda İsveç'i 3-2 yendi. Milli takım, son karşılaşmasında ise Rusya'ya deplasmanda 2-0 kaybetti.

Rusya'nın 7 puanla lider durumda bulunduğu grupta, 3 puanla Türkiye ikinci, bir maçı eksik İsveç ise 1 puanla son sırada yer alıyor.



Milli takım, İsveç'i mağlup ederek puanını 6'ya çıkarıp, grubu ikinci sırada tamamlamayı garantileme peşinde. Ay-yıldızlı ekip, İsveç'e mağlup olduğu takdirde ise C Ligi'ne düşecek. Alınacak bir beraberlikte ise İsveç ile Rusya arasında oynanacak son grup mücadelesinden çıkacak sonuç, C Ligi'ne düşecek ekibi belirleyecek.

