Türkiye-İzlanda maçını yönetecek hakem belli oldu

A Milli Takım'ın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi açıklandı.
İNGİLİZ HAKEM ANTHONY TAYLOR YÖNETECEK
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 14 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek.
Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.
Anthony Taylor, son olarak Premier Lig'de Wolverhampton-Aston Villa maçını yönetmişti.