Türkiye-İzlanda maçının muhtemel 11'leri

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubunda 9. maçına çıkıyor.
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Türk Telekom Stadı'nda İzlanda'yı ağırlayacak olan ay-yıldızlıların maçı saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Müsabakada, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Anthony Taylor düdük çalacak. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.
BERABERLİK BİLE YETİYOR
A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçında beraberlik halinde bile Andorra ile yapılacak son karşılaşma öncesi 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek.
Milliler, ilk 2 sırayı alan takımların Avrupa Şampiyonası'na katılacağı grupta 19 puan ve averajla lider durumda bulunurken, rakip İzlanda 15 puanla 3. sırada yer alıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Türkiye
Mert
Zeki
Merih
Çağlar
Hasan Ali
Mahmut
Ozan
Hakan
Yusuf
Cengiz
Burak
İzlanda
Halldorsson
Palsson
Fjoluson
R.Sigurdsson
Skulason
A.Sigurdsson
G.Sigurdsson
Bjarnason
Traustason
Finnbogason
Sigthorsson