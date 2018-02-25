Türkiye Jokey Kulübü’nde ikinci Serdal Adalı dönemi

Türkiye Jokey Kulübü’nün Olağan Genel Kurulu 25 Şubat Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda yapıldı. Türkiye Jokey Kulübü’nün yeni Başkanı Serdal Adalı oldu.
ASİL ÜYELER
Genel Kurul'da, Yönetim Kurulu Asli Üyeliklerine ise; Sadettin Atığ, Tuğban İzzet Aksoy, Yüksel Göktürk, Adil Mert Kaya, Ahmet Özbelge ve Hakan Yücetürk seçildi. Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri ise sırasıyla şu isimlerden oluştu. Can N. Güven, Faruk Tınaz, M. Doruk Yılmaz, Murat Kadaifçioğlu ve Ender Aydıner.
HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM
2012 – 2015 yılları arasında da Türkiye Jokey Kulübü Başkanlığı görevinde bulunan Serdal Adalı seçim sonrası yaptığı açıklamada “Artık seçim geride kaldı. Herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra elbirliği ile camia için çalışma zamanıdır” dedi.